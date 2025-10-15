کەربەلا.. کوشیان کابرایگ مەوقەی چەسپانن تابلۆی هەڵوژاردن

شەفەق نيوز- كەربەلا

وەچەودیەیلیگ، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان لە کوشیان کراکاریگ وەختیگ کار لە داناین تابلۆی هەڵوژاردن کردگە ئەرا خانمیگ کاندید لە قەزای هندیە لە پارێزگای کەربەلا.

وەچەودیەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: رویداوەگە مەوقەی چەسپانن وینەی پرۆپاگەندە لە وەخت دیریگ دویەشەو بویە، کە وەکوتپڕ مردگە.

هەرلیواڕ خانمە کاندید و ئەندام ئەنجومەن پارێزگای ئیسە ماجدە عەرداوی، خوەی لەژیر وەرپرسایەتی ئەو رویداوە دەرکرد، کە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دووپات کرد کە خوەی ئەرکدار ئەو کارمەنە نەکردگە تا تابلۆی بنەێد، وتیش؛ ئەوە کار ئەو چاپخانە بویە کە گریەبەسی وەگەردی داشتگە، کە ئەویش کارەگە داگەسە کراکارەیل.