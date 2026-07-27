‏کەربەلا رووژەیل هچان وەبوونەی چلە راگەێنێد

‏شەفەق نیوز- کەربەلا

‏نەسەیف خەتتابی، پارێزگار کەربەلا، ئمڕوو دووشەممە راگەیان هچانیگ ناوچەیی ئەرا ماوەی پەنج رووژ لە پارێزگاگە راگەیان وە ئامانج رەخسانن دەرفەت ئەرا مەردم کەربەلا تا بەشداری بکەن لە پێشکەشکردن خزمەتگوزاری وە زیارەتکارەیل چلەی ئیمام حسێن.

‏نوسینگەی راگەیانن پارێزگار لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز دیاریکرد، ئی بڕیارە رێزلێنانیگە ئەرا تەقەلای مەردم کەربەلا لە خزمەتکردن زیارەتکەرەیل، دەرفەتداین وە سەرخسن ئێ زیارەت ملۆنیە.

‏ وتیش، هچانە ناوخوەیەگە رووژەیل چوارشەممە و پەنجشەممە ویەکشەممەی ئایندەگرێدەو، وەگەرد رووژەیل دووشەممە و سێشەممە کە بڕوار 19 و20 منگ سەفەرە کە لە گوزەشتە ئەنجومەن وەزیرەیل وەبوونەی زیارەت چلە کرێدەسێ هچانیگ فەرمی.

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