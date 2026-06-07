‏کەربەلا.. رزگارکردن 70 کەس لە هیزگردن ئاگر لە هۆتێلیگ

‏کەربەلا.. رزگارکردن 70 کەس لە هیزگردن ئاگر لە هۆتێلیگ
2026-06-07T18:27:40+00:00

‏شەفەق نیوز ـ کەربەلا

‏تیمەیل وەرگیری شارستانی، ئمڕوو یەکشەممە،  توەنستن کۆنترۆل ئاگریگ بکەن  لەناو یەکیگ لە هۆتێلەیل جادەی عەلقەمی لە کەربەلا، و توەنستن 70 کەس لە ناسنامە جیاوازەیل رزگاربکەن وەبی کەلەمەداری.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە وت: تیمەیلیان دەسوەجی رەسینە ئاگرەگە و توەنستنە کۆنترۆلی بکەن و وە تەواوی کپی بکەن وەگەرد ئۆپراسیۆن  چولەوکردن ئەو کەسەیلە کە لەناوی گیرکردبوی.

‏وتیش؛ لێکۆڵینەوە سەرەتایەیل دەرچگە هۆتیلەگە داواکاری و یاسایەیل بیوەیی پیشەیی نەیرێد، و یەیش هیشتسە  رێکار یاسایی وەرانوەری بگیرێدەوەر، ماوەی 15 رووژ بەسیا وە پشت بەسان وە بڕگە یاسای وەرگیری شارستانی شمارە 44 ساڵ 2013.

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