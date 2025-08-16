کەربەلا دەوام فەرمی سوو یەکشەممە کەێدە پشوو

شەفەق نیوز ــ کەربەلا

پارێزگای کەربەلا، ئمڕوو شەممە، دەوام فەرمی فەرمانگەیل پارێزگاگە ئەرا سوو یەکشەممە کردە وە مدوو تەواوکردن هەڵمەتەیل پاکەوکردن دویای زیارەت چلە.

لە بەیاننامەی پارێزگاگە کە رەسیەس وەئاژانس شەفەق نیوز هاتییە، سەرۆک ئەنجومەن پارێزگای کەربەلا قاسم یەساری، بڕیاردا وە پەکخسن دەوام فەرمی سوو یەکشەممە، دووپاتکرد، ئێ گامە ئەرا دەرفەتداین وە میلاکەیل شارەوانی و خزمەتگوازیەیل وەردەوامبوینیان لە هەڵمەتەل پاکەوکردن و ماڵین ناو شارەگە.

دیاریکرد، "رێکارەگە وە ئامانج بەرزەوکردن خزمەتگوزاری شارەگە و ئەوزەڵداین وە رەنگینی پارێزگاگەس جویر ئەوەگ گونجیەد وە پێگە و پیرۆزیەگەی.