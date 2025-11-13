‏ئەرا یەکەمینجار لە ماوەی 25 ساڵ.. زانکۆی ئەنبار لە هەوای ئازاد ئاهەنگ دەرچگن خوەنەوارەیلی کەێد

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏زانکۆی ئەنبار، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان وە نیازە ئاهەنگ دەرچگن ناوەندی ئەرا خول (خاسترین و داهێنان) خول 35 لە بازیگای زانکۆگە سازبکەێد ئەرا یەکەمینجار لە وەخت دروسکردنی

‏وەڕێوەبەر بەش راگەیانن زانکۆگە ئەحمەد ئەلراشد وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئاهەنگەیل وەرین، لەناویان ئاهەنگ دەرچگنەیل، لەناو هۆڵ ناوەندی ئەنجامدریا وەشیوەی رەمزی لەوەر ئەو بارودۆخە وڵاتەگە وەپی رەد ئەوی لەدویای ساڵ 2003، وتیش "زانکۆگە هویچ ئاهەنگیگ مەیدانیانە وەخوەی نەدیە لە هەوای ئازاد لە ماوەی زیاتر لە 25 ساڵ".

‏وتیش "19 کۆلێژ لە زانکۆیەیل ئەنبار بەشداریکەن، بوودە یەکەم ئاهەنگ دەرچگن لە بازیگای زانکۆگە ئەنجام بدرێد لەدویای چارەکە سەدەیگ لە ئەنجمداین مەراسیمەیل لەناو هۆلە بەسیاگەیل".

‏لە کۆتایی وتیش: زانکۆگە تەقەلا دەێد لەری ئێ گامە کەشوهەوای دڵخوەشکەریگ دروسبکەێد و هەست سەربەخۆیی لەناوەین خوەنەوا و دەرچگەیل دروسبکەێد، لە کەش پوڕیایگ لە زانکۆگە و ری ئەکادیمی".

