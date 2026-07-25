‏ئەرا یەکەمینجار.. داهاتەیل نانەفتی بەشداریکردنیان لە دارایی عراق رەسێدە بەرزترین ئاست وە رێژەی 16%

‏شەفەق نیوز- بەغدا

‏سەرچەوەی "ئێکۆ عراق"، ئمڕوو شەممە، بەرزەوبوین بەشداریکردن داهاتەیل نانەفتی ئەرا 16% لە گشت داهاتە داراییەیل عراق راگەیان، کە ئەوەیش بەرزترین رێژەس تا ئیسە توومار بکرێد.

‏سەرچەوەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "یە یەکەمجارە داهاتەیل نانەفتی بەرزەوبوود ئەرا 16% لەماوەی مانگەیل ئایار و حوزەیران، کە لە ساڵەیل گوزەشتە 5% رەدنەئەکرد" وتیش "ئەرا یەکەمجار بەرزەوبویە ئەرا نزیکەی 10% لە سەردەم حکومەت موستەفا کازمی، و لەبان ئەو ئاستە جێگیر بوی لە سەردەم حکومەت محەمەد شیاع سودانی، وەرجە ئەوەگ لەی دواییە بەرزترین ئاست خوەی تووماربکەێد".

‏ئاشکرایکرد "داهاتە نانەفتیەیل بەشەوبوون وەبان باج کەلوپەل و ڕسوومەیل بەرهەمهاوردن، رسوومەیل گشتیی، باج بان داهات و سامانەیل، داهاتە گواستراوەگان، وەگەرد داهاتەیل تر".

‏داریکرد " "داهاتەیل هەرێم کوردستان نزیکەی 5.5% لە گشت داهاتە نانەفتیەیل پێکتیارێد، لە ری ئەو پویلە هەرێم رادەس حکومەت فیدراڵی کەێد".

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