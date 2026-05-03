ئەرا یەکەم جار.. عراق دەر هەناردەکردن چیمەنتۆ ئەرا سوریا لەڕی دەروازەی وەلید واز کەێد

شەفەق نیوز - بەغداد / دیمەشق

دەسەی دەروازە سنوورییەیل، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە یەکەمین بار لە مادەی چیمەنتۆ عراقی تەرخانکریاگ ئەرا هەناردەکردن ئەرا سوریا لەڕی دەروازەی وەلید سنووری هشکانی دەوڵەتی دەسوەپی کرد.

پرۆسەی هەناردەکردنەگە وە چەودیاریکردنیگ راستەوخۆ لەلایەن فەریق عومەر عەدنان وائیلی وەڕیەو چگ، کە دووپات لەبان ئەوە کرد کە ئی گامە نیشاندەریگ ئەرێنیە ئەرا سەرکەفتن ریکار و چەودیارییەیل پەسەنکریای لە وەڕیەوەبردن دەروازە سنوورییەیلە، وەگەرد چەسپانن بنەمای هاوکاری و هەماهەنگی بەرز و تەواوکاری لەناوەین دامەزراوە حکومییەیل.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ وت: دەروازەی وەلید سنووری ئامادەییگ پیشکەفتگ وەخوەیەو دۊنێد لە روی ریکارە فەنی و کارگێڕییەیل، کاریگ کە شایستەی کەێد ئەرا ئەنجامداین رۆڵیگ میحوەری لە ئاسانکردن رێڕەو جویلەی کاڵایەیل و پته‌وكردن گورجی بازرگانی.