ئەرا ماوەی دوو هەفتە لە عراق خزمەتگوزاری ئەنتەرنێت دوو سەعات بڕێد

شەفەق نیوز ــ بەغدا

سەرچەوەیگ لە وەزارەت پەیوەنی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا وەزارەتەگە دەسکەن وە بڕانن خزمەتگوزاری ئەنتەرنێت ئەرا ماوەی دوو سەعات لە مەوقەی شەوەکیان، لە رووژ سێشەممەی ئایندە دەسوەپی کەێد تا دەی مانگ ئەیلول ئایندە، هاوکات وەرد وەڕێوەچگن رێکار تاقیکردنەوەیل خول دوو پۆلە کۆتایەیل هەردووگ قۆناغ ناوەندی و ئامادەیی.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، رووژانە دوو ساعەت ئنتەرنێت بڕێد لە ساعەت 6 شەوەکی تا 8 شەوەکی ئەرا ماوەی 14 رووژ، لەوەر تاقیکردنەوەیل خوول دوو پۆل سێ ناوەندی و شەش ئامادەیی لە بڕوار 2025/8/26 و تا 2025/9/10.