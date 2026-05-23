ئەرا سەنین تووڵەی سولەیمانی.. ئاشکراکردن نەخشەیگ عراقی ئەرا تیرۆرکردن ئیڤانکا ترەمپ

شەفەق نیوز - ئەڵگەردان

راپۆرتیگ ئەمریکی، ئاشکرای نەخشەیگ کرد ئەرا تیرۆرکردن ئیڤانکا ترەمپ دۊت سەرۆک ئەمریکی ئیسە، کە سەرکردە لە کەتیبەیل حزبولڵا، محەمەد باقر سەعدی لە پشتيەو بویە، ئەرا تووڵەسەنین کوشیان فەرماندەی فەیلەق قودس لە سوپای پاسدارەیل ئیرانی قاسم سولەیمانی، وە گورزیگ ئەمریکی نزیک فڕۆکەخانەی بەغداد لە ساڵ 2020.

رووژنامەی "نیویۆرک پۆست" لە راپۆرتیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کردگە، دیاری کرد کە سەعدی، کە تەمەنی رەسێدە 32 ساڵ، پەیمان داگەسە سوپای پاسداران ئیرانی ئەرا تیرۆرکردن ئیڤانکا ترەمپ، و نەخشەیگ ئەرا ماڵەگەی لە ویلایەت فلۆریدای ئەمریکی لەلای بویە، وەگورەی سەرچەوەیل.

وتیش: سەعدی تەقەلا داگە ئەرا ئامانجگرتن خیزان ترەمپ جویر وەڵامدانیگ ئەرا کوشیان سولەیمانی وە گورزیگ ئەمریکی نزیک فڕۆکەخانەی بەغداد وەرجە شەش ساڵ.

رووژنامەگە لە ئینتیفاز قەنبەر، جیگر وەرین کلکریای سەربازی عراقی وەرین لە واشنتۆن، وت: سەعدی دۊای کوشیان سولەیمانی دووارەی کردگە کە بایەسە ئیڤانکا بکوشیەێد و ماڵ ترەمپ بسزیەێد، وتیش: ژنەفتیمن کە نەخشەیگ ئەرا ماڵەگەی لە فلۆریدا دیرێد.

وەگورەی راپۆرتەگە، سەعدی لە ساڵ 2021 لە ری سەکوو X نەخشەیگ ئەرا ناوچەی نیشتەجیبوین ئیڤانکا ترەمپ و شۊەگەی کوشنەر لە فلۆریدا بڵاو کردگە، وەگەرد هەڕەشەیگ وە زوان عەرەبی کە لەناوی وتگە: نە کۆشکەیلدان و نەیش دەزگای خزمەتگوزاری نهێنی توەنن مقیەتی ئیوە بکەن.. ئیمە ئیسە هایمنە چەودیاریکردن و شیەوکردن.

رووژنامەگە دیاری کرد کە سەعدی لە بەغداد گەورە بویە وەرجە ئەوەگ بچوودە تاران ئەرا مەشقکردن لەلای سوپای پاسداران ئیرانی، هەرلیوا دۊاتر کۆمپانیایگ گەشتەیل ئاینی دامەزران کە ری وەپی دا لەناوەین چەن وڵاتیگ هامشوو بکەێد. وەزارەت داد ئەمریکی وت: سەعدی لە تورکیا لە رووژ 15ی ئایار / مایۆ دەسگیر کریا، وەرجە رادەسکرنی ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیل، کە لەورە رۊوەرۊی توومەتەیل جیوەجیکردن یا نەخشەسازیکردن ئەرا 18 پەلامار لە ئەوروپا و ویلایەتە یەکگرتگەیل بوودەو.

وەپای وەزارەتەگە، توومەتەیل پەلاماردان ئامانجەیل ئەمریکی و یەهودی لەخوەی گرێد، لەناویان خستن بومبەیل سزنەر ئەرا بان بانکیگ لە ئەمستردام، و چەقووەشانن لە دوو یەهودی لە لەندەن، و تەقەکردن لە باڵەخانەی کونسوڵخانەی ئەمریکی لە تۆرۆنتۆ.

هەرلیوا، رووژنامەگە خەوەردا کە سەعدی پاسپۆرتیگ خزمەتگوزاری عراقی هەڵگردۊد، کە بەڵگەنامەیگە وە فەرمانبەرەیل دەوڵەت دریەێد و ئاسانکاری لە گەشتکردن و هاتوچووکردن لەناو فڕۆکەخانەیل عراقی دەێد کە دەسکەفتنی رەزامەندییەیل حکومی فەرمی خوازێد.