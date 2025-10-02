ئەرا سێیەم رووژ وەبان یەک.. داوەزیان نرخ نەفت بەسرە

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

نرخ خام بەسرە قورس و ناوڕاس، ئمڕوو پەنجشەممە، داوەزیا وەرد جیگیربوین نرخ نەفت لە جەهان.

نرخ خام قورس بەسرە 90 سەنت داوەزیا و یەکسانە وە 1.36%‎‎ رەسیە 65.30 دۆلار، هەمیش خام ناوڕاس بەسرە 90 سەنت وە رێژەی 1.36% داوەزیا رەسیە 66.85 دۆلار.

نرخ نەفت لە ەهان جیگیربوی، لەدویای زنجیرە زەردیگ کە سێ رووژ وەردەوامبوی، لە نزمترین ئاستی خاسەوبوی لە 16 هەفتە، لەناوەین مەزەنەیل سەختوبوین سزایەیل بان هەناردەیل نەفت روسی.

نرخ نەفت برنێت وە بڕ 15 سەنت بەرزەوبوی وە رێژەی 0.2%، رەسیە 65.50 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، لەهەمان وەخت خام تکساس ناڕاس 14 سەنت یەکسانە وە 0.2%، رەسیە61.92 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.