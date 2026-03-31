‏ئەرا پڕکردن هەوەجەی بازاڕ.. عراق ری وە هاوردەکردن ٥ بەرهەم کشتوکاڵی دەێد

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏وەزارەت کشتوکاڵ عراق، ئمڕوو سێشەممە، وازکردن دەروازەیل ئەرا هاوردەکردن پەنج بەرهەم کشتوکاڵی راگەیان، یەیش ئەرا پڕکردن هەوەجەیل بازاڕ ناوخوەیی و جێگیرکردن نرخەیل لە وڵاتەگە.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەییگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ئەو بەرهەمەیلە کە ری دریانە لە گشت سنوورەیل هاوردە بکرین بریتین لە: (کەلەم، قەرنابیت، شێلم، چەوەنەر، و خەس)، ئاماژە وە یەیش کرد ک ئی بڕیارە لەوەر تەواوبوین وەرز بەرهەمە ناوخۆییەیلە دريایە.

‏لە بەیاننامەگە هاتیە، ئی بڕیارە وەپای نیشاندەرەیل "رووژنامەی کشاوەرزی" و چەودێریکردن بازاڕەیل جوملە دەرچگە ک نیشان دەێد بەرهەم ناوخوەیی نەمایە، هەمیش دیاریکرد ئەرا رەزامەنی ئەنجومەن وەزاری ئابووری دا لەبان داواکاری وەزارەتەگە لەی مژارە.