ئەرا دویەم هەفتە وەبان یەک زەرەدکردن خام بەسرە وەردەوامە

شەفەق نیوز ـ بەغدا

هەردووگ خام "قورس و ناوڕاس" بەسرە، ئەا دویەم هەفتە وەبان یەک وەبان زەرەد بەسان، وەگەرد داوەزیان وەرچەویگ لە نرخ نەفت لە جەهان.

وەپای بەیاننەیل بازاڕ، خام قورس بەسڕە، دویەکە جومعە 63.74 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ بەسا، داوەزیان وە بڕ 1.76 دۆلار توومارکرد و زەرەد هەفتانەی رەسیە 1.07 دۆلار وە رێژەی 1.65%.

لەهەمان وەخت نەفت ناوڕاس بەسرە 66.84 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ بوی داوەزیان هەفتانەی رەسیە 3.27 دۆلار وە رێژەی 2.01%.