‏ئەرا دویەم رووژ وەبان یەک.. نەفت خام بەسرە زیاتر لە ٦٪ بەرزەوبوی

شەفەق نیوز - بەغداد

‏نرخ نەفت خام بەسرە وە هەردوگ جورەگەی (قورس و ناوەن) وە رێژەی زیاتر لە 3٪ بەرزەوبوی، یەیش هاوکاتە وەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازاڕە جیهانییەیل وە مدوو کاریگەریی جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل دژ ئیران.

‏نرخ نەفت خام قورس بەسڕە وە بڕ 2.32 دۆلار بەرزەوبوی کە کەێدە 3.24٪ و رەسیە 74.4 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ هەمیش نرخ نەفت خام ناوەن بەسڕە وە بڕ 2.32 دۆلار بەرزەوبوی کە کەێدە 3.15٪ و رەسیە 75.99 دۆلار ئەراا هەر بەرمیلیگ

‏نرخ نەفتوەرد پەکەفتن دابینکردن وزە لەخوەرهەڵات ناوڕاس وە مدوو جەنگ ئەمریکا و ئیسرائیل دژ ئیران روی لە بەرزەوبوین کردیە، لەوەختیگ دەسکەفتەیلی بەراورد وە دانیشتنەیل گوزەشتە کەم کردیە، یەیش لەدویای لێداوان سەرۆک ئەمریکا لەبان ئەگەر ریکردن کەقتیەیل لە گەروو هورمز.

‏لە بازاڕە جیهایەیل، نرخ خام برێنت ئەرا 82.57 دۆلار بەرزەوبوی، و خام تێکساس ئەمریکی رەسیە 75.28 دۆلار.

