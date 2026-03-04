ئەرا دویەم رووژ وەبان یەک.. نەفت خام بەسرە زیاتر لە ٦٪ بەرزەوبوی
شەفەق نیوز - بەغداد
نرخ نەفت خام بەسرە وە هەردوگ جورەگەی (قورس و ناوەن) وە رێژەی زیاتر لە 3٪ بەرزەوبوی، یەیش هاوکاتە وەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازاڕە جیهانییەیل وە مدوو کاریگەریی جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل دژ ئیران.
نرخ نەفت خام قورس بەسڕە وە بڕ 2.32 دۆلار بەرزەوبوی کە کەێدە 3.24٪ و رەسیە 74.4 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ هەمیش نرخ نەفت خام ناوەن بەسڕە وە بڕ 2.32 دۆلار بەرزەوبوی کە کەێدە 3.15٪ و رەسیە 75.99 دۆلار ئەراا هەر بەرمیلیگ
نرخ نەفتوەرد پەکەفتن دابینکردن وزە لەخوەرهەڵات ناوڕاس وە مدوو جەنگ ئەمریکا و ئیسرائیل دژ ئیران روی لە بەرزەوبوین کردیە، لەوەختیگ دەسکەفتەیلی بەراورد وە دانیشتنەیل گوزەشتە کەم کردیە، یەیش لەدویای لێداوان سەرۆک ئەمریکا لەبان ئەگەر ریکردن کەقتیەیل لە گەروو هورمز.
لە بازاڕە جیهایەیل، نرخ خام برێنت ئەرا 82.57 دۆلار بەرزەوبوی، و خام تێکساس ئەمریکی رەسیە 75.28 دۆلار.