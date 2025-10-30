ئەرا دویەم رووژ وەبان یەک نرخ خام بەسرە داوەزێد
2025-10-30T08:34:24+00:00
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
نرخ خام قورس و ناوڕاس، ئەرا دویەم رووژ وەبان یەک، ئمڕوو پەنجشەممە، داوەزیا وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لەبان ئاست جەهان.
نرخ خام قورس بەسرە 1.39 دۆلار داوەزیا یەکسانە وە 2.15% رەسیە 63.34 دۆلار، و نرخ خام ناوڕاس بەسڕەش 1.39 دۆلار و وە رێژەی 2.09% داوەزیا و رەسیە 65.19 دۆلار.
نڕخ نەفت جەهانی داوەزیا وەگەرد گفتوگو بازرگانیەیل ناوەین وڵاتە یەکگرتگەیل و چین وەبان هیوای دەرکەفتن نیشانەیل کەمەوبوین نیگەرانیەیل بان مەزەنەی ئەوزەڵکردن ئابووری.