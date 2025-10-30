‏ئەرا دویەم رووژ وەبان یەک نرخ خام بەسرە داوەزێد

2025-10-30T08:34:24+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏نرخ خام قورس و ناوڕاس، ئەرا دویەم رووژ وەبان یەک، ئمڕوو ‌ پەنجشەممە، داوەزیا وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لەبان ئاست جەهان.

‏نرخ خام قورس بەسرە  1.39 دۆلار داوەزیا یەکسانە وە   2.15%‎‎ رەسیە  63.34 دۆلار، و نرخ خام ناوڕاس بەسڕەش  1.39 دۆلار و وە رێژەی  2.09% ‎داوەزیا و رەسیە 65.19 دۆلار.

‏نڕخ نەفت جەهانی داوەزیا وەگەرد گفتوگو بازرگانیەیل ناوەین وڵاتە یەکگرتگەیل و چین وەبان هیوای دەرکەفتن نیشانەیل کەمەوبوین نیگەرانیەیل بان مەزەنەی ئەوزەڵکردن ئابووری.

