ئەرا دویەم رووژ وەبان یەک خام بەسرە داوەزیا وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە جەهان
2025-09-24T08:29:09+00:00

شەفەق نیوز ـ بەغدا

نرخ خام بەسڕە وە هەردووگ جویرەگەی قورس و ناوڕاس ، ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیا وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.

نرخ خام قورس بەسرە 39 سەنت ووە رێژەی   0.59%‎‎ داوەزیا و رەسیە 65.94 دۆلار، و نرخ خام ناوڕاس 39 سەنت و وە رێژەی  0.57% ‎داوەزیا و رەسیە 67.49 دۆلار.

نرخ نەفت لە جەهان بەرزەوبوی لەدویای داوەزیان ئەمارەیل ئەمریکا و هەسکردن وە کەموکوڵی لە دابینکاری بازاڕ.

نرخ خام برێنت 67.77 دۆلار بوی، نرخ خام ئەمریکی   63.58 دۆلار .

