ئەرا دویەم رووژ وەبان یەک خام بەسرە داوەزیا وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە جەهان
2025-09-24T08:29:09+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
نرخ خام بەسڕە وە هەردووگ جویرەگەی قورس و ناوڕاس ، ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیا وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.
نرخ خام قورس بەسرە 39 سەنت ووە رێژەی 0.59% داوەزیا و رەسیە 65.94 دۆلار، و نرخ خام ناوڕاس 39 سەنت و وە رێژەی 0.57% داوەزیا و رەسیە 67.49 دۆلار.
نرخ نەفت لە جەهان بەرزەوبوی لەدویای داوەزیان ئەمارەیل ئەمریکا و هەسکردن وە کەموکوڵی لە دابینکاری بازاڕ.
نرخ خام برێنت 67.77 دۆلار بوی، نرخ خام ئەمریکی 63.58 دۆلار .