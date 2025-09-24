ئەرا دویەم رووژ وەبان یەک خام بەسرە داوەزیا وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە جەهان

شەفەق نیوز ـ بەغدا

نرخ خام بەسڕە وە هەردووگ جویرەگەی قورس و ناوڕاس ، ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیا وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.

نرخ خام قورس بەسرە 39 سەنت ووە رێژەی 0.59%‎‎ داوەزیا و رەسیە 65.94 دۆلار، و نرخ خام ناوڕاس 39 سەنت و وە رێژەی 0.57% ‎داوەزیا و رەسیە 67.49 دۆلار.

نرخ نەفت لە جەهان بەرزەوبوی لەدویای داوەزیان ئەمارەیل ئەمریکا و هەسکردن وە کەموکوڵی لە دابینکاری بازاڕ.

نرخ خام برێنت 67.77 دۆلار بوی، نرخ خام ئەمریکی 63.58 دۆلار .