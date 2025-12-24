‏ئەرا دویەم رووژ وەبان یەک.. بەرزەوبوین نرخ نەفت خام بەسرە

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏نرخ خام بەسرە وە هەردووگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو چوارشەممە، بەرزەوبوی وەگەرد جیگیربوین نرخ نەفت لە جیهان.

‏نرخ نەفت قورس خام بەسرە 64 سەنت بەرزەوبوی وە رێژەی 1.11%‎‎ رەسیە 58.36 دۆلار، نرخ خام ناوڕاس بەسرەش 64 سەنت و وە رێژەی 1.06% بەرزەوبوی رەسیە 60.27 دۆلار.

‏نرخ نەفت جێگیر بوی دویای پەنج خول وەردەوام لە بەرزەوبوین، کە وە مدوو ئەوزەڵکردن هاز ئابووری ئەمریکا و رخداری وسیان دابینکردن نەفت روسیا و ڤەنزوێلاو بوی."

