ئەرا دویەم رووژ.. مووچەی خانەنشینەیل لە بانک رافیدەین نییە
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا دویاخسن مەرەقزکردن مووچەی خانەنشینەیل وەردەوامە وەلایەن بانک رافیدەین حکومی ئەرا دویەم رووژ وەبان یەک، وە مدوو وەردەس نەوین بڕ پویل پێویست لە بانک.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "دویاخستنەگە لەوەختیگە کە بانک رەشید دویەکە دەسکردە خەرجکردن مووچەی خانەنشینەیل"دیاریکرد ئێ کارە بویەسە مدوو نارەزایی و پرسیار لەناوەین خانەنشینەیلیگ کە مووچەیلیان لەری بانک رافیدەین مەرەقەز کرێد.
سەرچەوەگە دیاریکرد "قەیرانەگە چوود ئەرا کەمی پویل کاش لە بانکەگە، و بویەسە مدوو جیوەجینەکردن پرۆسەی خەرجکردن لە وەخت دیاریکریاگی" وتیش "ئیرنگە ئمشەو مووچە مەرەقەز نیەکرێد، تا وەختیگ تر دویاخریا وەبی دیاریکردن بڕوار دەسوەپیکردنی".