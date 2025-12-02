‏ئەرا دویەم رووژ.. مووچەی خانەنشینەیل لە بانک رافیدەین نییە

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا دویاخسن مەرەقزکردن مووچەی خانەنشینەیل وەردەوامە وەلایەن بانک رافیدەین حکومی ئەرا دویەم رووژ وەبان یەک، وە مدوو وەردەس نەوین بڕ پویل پێویست لە بانک.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "دویاخستنەگە لەوەختیگە کە بانک رەشید دویەکە دەسکردە خەرجکردن مووچەی خانەنشینەیل"دیاریکرد ئێ کارە بویەسە مدوو نارەزایی و پرسیار لەناوەین خانەنشینەیلیگ کە مووچەیلیان لەری بانک رافیدەین مەرەقەز کرێد.

‏سەرچەوەگە دیاریکرد "قەیرانەگە چوود ئەرا کەمی پویل کاش لە بانکەگە، و بویەسە مدوو جیوەجینەکردن پرۆسەی خەرجکردن لە وەخت دیاریکریاگی" وتیش "ئیرنگە ئمشەو مووچە مەرەقەز نیەکرێد، تا وەختیگ تر دویاخریا وەبی دیاریکردن بڕوار دەسوەپیکردنی".

