ئەرا دویەم رووژ.. قەرەباڵغی جادەیل بەغدا پەکخەێد وەگەرد گلەوخواردن خوەنەوارەیل

شەفەق نیوز ـ بەغدا

بەغدای پایتەخت، شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، قەڵەبالغی هاتوچوی خنکنەر وەخوەی دی ئەرا دویەم رووژ وەبان یەک، هاوکات وەرد گلەوخواردن خوەنەوارەیل ئەرا مەکتەوەیل و زانکۆیەیلیان لە دویای کۆتایهاتن وە پشووی تاوسانە.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، قەرەباڵغی هاتوچو خنکنەرەگە شمارەیگ لە جادە و پیەڵە سەرەکیەیل گردیەسەو کە بریتین لە: ری خێرا دۆرە، محەمەد ئەلقاسم، پیەڵ ئامانات، پیەڵ ئەلروبەیعی، پیەڵ قورتوبە پیەڵ بانکز، پیەڵ ئسرافیە، پیەڵ باب ئەلمەعزەم، پیەڵ جمهوریە، پیەڵ دوو قات، پیەڵ جادریە، پیەڵ قادیسیە، جادەی فڕۆکەخانەی بەغدا، کۆرنیش ئەعزەمیە، جادەی قەتەر ئەلنەدا، سەیدیە ری خێرا، بازنەی جادریە، قەتر ئەلنەدا، گۆڕەپان تەحریر، جادەی ڕەشید، ناوچەی عەلاوی، گۆڕەپان ئەلفاریس، تونێل ئەلزەیتون، ناوچەی سەوز، جادەي گەیلانی، چوارڕێیان نەهزە، گۆڕەپان بەیروت، بیجگە لە قەرەباڵغی هاتوچو وەبان ری خێرا لە کەناڵ لە روستەمییەوە ئەرا مەشتەل.

دویەکە یەکشەممە جادەیل بەغدا خنکیان هاتوچو فراوانیگ وە خوەیان دین وەرد دەسوەپیکردن ساڵ نوو خوەنین 2025-2026، وە بەشداری زیاتر لە12 ملیۆن خوەنەوار لە قۆناغە جیاوازەیل خوەنین (بیجگە لە هەرێم کوردستان).