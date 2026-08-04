‏ئەرا دویەم رووژ.. پشوو چلە بازاڕ تەڵا لە بەغدا بەسێد و نرخ تەڵا لە هەولێر بەرزەوبوود

‏شەفەق نیوز - بەغدا و هەولێر

‏نرخ فرووشتن تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت سنووردارە وە مدوو پشوو زیارەت چلە تەنیا لە چەن دوکان کەمیگ وەڕیوەچوود، باوجی لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان مامەڵەی ئاسایی کەێد و بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 870 و 880، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناوەین 840 - 850 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا بەرزەوبوی، کە نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 24 رەسیە 916 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە یەک 875 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 750 هەزار دینار.

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