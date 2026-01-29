ئەرا خوار 150 هەزار .. داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو
پەنجشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 149900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ چوارشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 153000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 150500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار و نرخ سەنینی رەسیە 149500 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 150350 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 150100 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.