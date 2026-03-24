‏راگەیانن ئەمنی: ئەو دەنگەیلە لە بەغدا شنەویاس وە مدوو تەقینەوەی کۆنترۆڵکریاگە

شەفەق نیوز - بەغدا

‏شانەی راگەیانن ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان دەنگ ئەو تەقینەوەیلە ک لە بەغدای پایتەخت شنەفتنە، ئەرا تەقینەوەی کۆنترۆڵکریاگ گلەوخوەێد.

‏فەریق سەعد مەعن، لە بەیانییەیگ ک لە لایەن شانەی راگەیانن ئەمنی سەر وە فەرماندەیی ئۆپراسیۆنە هاوبەشەیل دەرچگە و رەسییە دەس ئاژانس شەفەق نیوز، وت: "ئەو دەنگەیلە ک لە نزیک فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا شنەفتنە، ئەنجام تەقینەوەی کۆنترۆڵکریاگە کە لە لایەن لایەنە پسپۆڕەیل و پەیوەندیدارەیلەو ئەنجام درێد، و هویچ کاریگ دوژمنکارانە نییە".

