راگەیانن ئەمنی: تەقیان تەقەمەنیەیل سەربازگەی تاجی وە مدوو هیزگردن ئاگر
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرۆک شانەی راگەیانن ئەمنی، فەریق سەعەد مەعەن، ئمڕوو یەکشەممە، تەقیان تەقەمەنیەیل ناو سەربازگەی تاجی راگەیان.
مەعەن لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "تەقینەوەگە لە ئەنجام بەرزەوبوین پلەی گەرمی بویە، کە هیشتیە بڕیگ لە تەقەمەنیەیل بتەقێد".
وتیش؛ "تیمەیل وەرگیری شارستانی وەردەوامن لە وەڕەوڕویبوین ئاگرەگە".
سەرچەوەیگ ئەمنی وەرجە کەمیگ وەرجە ئیسە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا لە هیزگردن ئاگر لەناو سەربازگەی تاجی لە بەغدا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئاگرەگە لەنا پەمار تەقەمنی و چەک هیزگردیە".
وتیش، "دەنگ تەقینەوەیل ژنەفیاس، لە ئەنجام تەقیان تەقمەنیەیل بویە وە مدوو ئاگرەگە".