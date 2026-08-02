‏راگەیانن ئەمنی: تەقیان تەقەمەنیەیل سەربازگەی تاجی وە مدوو هیزگردن ئاگر

‏راگەیانن ئەمنی: تەقیان تەقەمەنیەیل سەربازگەی تاجی وە مدوو هیزگردن ئاگر
2026-08-02T14:46:19+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرۆک شانەی راگەیانن ئەمنی، فەریق سەعەد مەعەن، ئمڕوو یەکشەممە، تەقیان تەقەمەنیەیل ناو سەربازگەی تاجی راگەیان.

‏مەعەن لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "تەقینەوەگە لە ئەنجام بەرزەوبوین پلەی گەرمی بویە، کە هیشتیە بڕیگ لە تەقەمەنیەیل بتەقێد".

‏وتیش؛ "تیمەیل وەرگیری شارستانی وەردەوامن لە وەڕەوڕویبوین ئاگرەگە".

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وەرجە کەمیگ وەرجە ئیسە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا لە هیزگردن ئاگر لەناو سەربازگەی تاجی لە بەغدا.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئاگرەگە لەنا پەمار تەقەمنی و چەک هیزگردیە".

‏وتیش، "دەنگ تەقینەوەیل ژنەفیاس، لە ئەنجام تەقیان تەقمەنیەیل بویە وە مدوو ئاگرەگە".

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon