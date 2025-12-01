راگەیانن فەرمی ئەرا خانەنشینەیل: مووچە ئەرا خەرجکردن ئامادەس

شەفق نيوز– بەغداد

بانک رەشید، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان کە مووچەی خانەنشینەیل مەدەنی و سەربازی ئەرا مانگ کانوون یەکەم ئامادە کریاس.

وەڕیەوبەرایەتی بانکەگە، وەگورەی بەیاننامەیگ، داوا لە گشت سوودمەنەیل سەردان لقەیل بانکەگە بکەن یا شوینەیل خەرجکردن ئەلیکترۆنی ئەرا وەرگردن مووچەیلیان.

هەرلیوا، دەزگای خانەنشینی گشتب دووپات کرد لە تەواوکردن ریکارەیل خەرجکردن مووچەیل خود مانگ.

حوسام عەبدولسەتار دەسمیەتیدەر سەرۆک دەزگاگە وت: ریکارەیل خەرجکردن مووچەی خانەنشینەیل ئەرا مانگ کانوون یەکەم 2025 تەواو بوینە، وتیش: داتایەیل ئەرا بانکەیل کلکریانە ئەرا خەرجکردن مووچەیل.