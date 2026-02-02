‏ئیرانییگ لەناو زەوی عراقی وە مدوو نادیاریگ خوەیکوشێد

شەفەق نیوز ـ واست

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە واست، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا گەشتیاریگ ئیرانی لە قەزای بەدرەی سنووری خوەیکوشت کە هووکاری نادیارە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "کەسیگ خوەی لە قێ پەیلیگ لە قەزای بەدرە خوەرهەڵات پارێزگای واست هەڵواسیە، کە هاوسنوورە وەرد ئیران، بویەسە مدوو دەسوەجی مردنی، وەپای لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی خاوەن ناسنامەی ئیرانییە".

‏وتیش؛ هێزەیل ئەمنی رەسینە شوین رویداوەگە و تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری بردنە و لێکۆڵینەوە لە هووکار خوەیکوشتنی وازکریاس.

