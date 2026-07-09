‏رانندەی "سەرخوەشیگ" کۆتایی وە ژیان خیزانیگ هاورد وە رویداو هاتوچو لە نەجەف

‏شەفەق نیوز ـ نەجەف

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە نەجەف، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن خیزانیگ وە تەواوی وە مدوو رویداو هاتوچوی کە مدووکارەگەی کابرایگ سەرخوەش بوی لە ناوڕاس پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رانندەگە سەرخوەش بویە و ماشین رانییە لەیەکەودایە وەرد ماشین ترەک کە ماموسایگبویە وەرد ژنە ماموساگەی و کوڕەگەی، بویەسە مدوو مردن خیزانەگە وە تەواوی و زەخمداری سەرخوەشەگە وە سەختی".

‏دیاریکرد، تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا رێکار یاسایی وەرانوەری گیریا، و زەخمدارەیل ئەرا ناوەند تەندروسی کلکریا.

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