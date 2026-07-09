رانندەی "سەرخوەشیگ" کۆتایی وە ژیان خیزانیگ هاورد وە رویداو هاتوچو لە نەجەف
شەفەق نیوز ـ نەجەف
سەرچەوەیگ ئەمنی لە نەجەف، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن خیزانیگ وە تەواوی وە مدوو رویداو هاتوچوی کە مدووکارەگەی کابرایگ سەرخوەش بوی لە ناوڕاس پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رانندەگە سەرخوەش بویە و ماشین رانییە لەیەکەودایە وەرد ماشین ترەک کە ماموسایگبویە وەرد ژنە ماموساگەی و کوڕەگەی، بویەسە مدوو مردن خیزانەگە وە تەواوی و زەخمداری سەرخوەشەگە وە سەختی".
دیاریکرد، تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا رێکار یاسایی وەرانوەری گیریا، و زەخمدارەیل ئەرا ناوەند تەندروسی کلکریا.