ئۆپراسیونەیل هاوبەش جیوەجیکردن دوو گورز ئاسمانی وەبان حەشارگەیل تیرۆری لە دوو پارێزگا راگەینێد
شەفەق نيوز– بەغداد
فەرماندەی ئۆپراسیۆنەیل هاوبەش، ئمڕوو شەممە، جیوەجیکردن دوو گورز ئاسمانی وەبان جیماگەیل ریخریاگ داعش لە پارێزگایل سەڵاحەدین و کەرکوک راگەیان.
فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: گورز یەکەم دویای چەودیاریکردن هەواڵگری تا ماوەی چەن رووژیگ هات، و وەپی حەشارگەیگ گرنگ ئەرا تیرۆرستەیل لە دووڵ چای خوەرهەڵات کەرت ئۆپراسیۆنەیل سەڵاحەدین جیوەجی کریا، ئەوەیش وە فرۆکەیل F-16 رووژ 12 ئاب، کە بویە مدوو ویرانکردن ئەو حەشارگە، و کوشیان بڕیگ لە تیرۆرستەیل لەناوی.
وتیش: هیزەیل ئاسمانی لە رووژ 14ی ئاب گلەوخواردن ئەرا پەلاماردان حەشارگەیگ ترەک لە کەرت ئۆپراسیۆنەیل کەرکوک، کە بویە مدوویگ دیار لە دژایەتی تیرۆر.
دووپاتیش کرد کە هیزەیل ئەمنی وەهویردی چەودیاریکردن لە گشت حەشارگەیل ریخریاگەیل تیرۆری کەن، و هیچ پەنایگ لەناو عراق زەوی پیرووزیەیل وەدەسیان نیەکەفێد.