ئۆپراسیۆنەیل بەغدا پیەڵیگ گرنگ لە بەغدا ئەرا ماوەی مانگیگ بەسێد
شەفەق نیوز/ بەغدا
فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەیل بەغدا، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان ریگەی "پیەڵ عەنکەبوتی" وە لای ڕەسافە کە وەرەو شار خێرای دۆرە چوود لە لای کەرخ، ئەرا ماوەی مانگیگ بەسرێد.
لە بەیاننامەیگ کە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز کلکریاس، هاتگە: "بەسان ریەگە لە ساعەت شەش شەوەکی سوو چوارشەممە، ٢٨ی کانوون دویەم ٢٠٢٦، دەسوەپیکەێد و وە مەبەست ئەنجامدان کارەیل خاسەوکردن."
فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل بەغدا، داوا لە رانندەیل کەێد پشت شمارەیگ ریگەی ترەک وەختانە بوەسن لەجیاتی "پیەڵ ئەنکەبوتی" ئەرا وەڕیوەچگن جموجویل هامشوو جویر:
ــ ئەو ماشینەیلە لە بەغدای نوو وەرەو دۆرە چگن ری محەمەد قاسم وەرەو گۆڕەپان قورتوبە بگرنە وەر.
ــ ئەو ماشینەیلە لە گۆڕەپان قورتوبەو وەرەو پیەڵ بەغدای گەورە چگن بچنە ناو ناوچەی (کەمپ سارە) و ئەو ریە وەکاربارن کە لەوراوە چوود ئەرا وێستگەی سزەمەنی کۆمەڵگەی مەشن.
ــ وەکارهاوردن ئەو ریە کە لە پیەڵ گەورەی بەغدا لەناو سەربازگە رەشید دەسوەپیکەێد: کە وە ری زەعفەرانییە – سەربازگەی ڕەشید – کۆمەڵگەی مەشن بەسرێد.
ــ وەکارهاوردن ئەو محەمەد قاسمەوە وەرەو سەربازگەی ڕەشید (لە نوای کارگەی ئەسفەلت) چێد: کە لە یەکتربڕ خەستەخانەی ڕەشید وەرین وە ری زەعفەرانییە – سەربازگەی ڕەشید بەسێد.