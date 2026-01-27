‏ئۆپراسیۆنەیل بەغدا پیەڵیگ گرنگ لە بەغدا ئەرا ماوەی مانگیگ بەسێد

2026-01-27T09:14:50+00:00

‏شەفەق نیوز/ بەغدا

‏فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەیل بەغدا، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان ریگەی "پیەڵ عەنکەبوتی" وە لای ڕەسافە کە وەرەو شار خێرای دۆرە چوود لە لای کەرخ، ئەرا ماوەی مانگیگ بەسرێد.

‏لە بەیاننامەیگ  کە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز کلکریاس، هاتگە: "بەسان ریەگە لە ساعەت  شەش شەوەکی سوو  چوارشەممە، ٢٨ی کانوون دویەم  ٢٠٢٦، دەسوەپیکەێد  و وە مەبەست ئەنجامدان کارەیل خاسەوکردن."

‏فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل بەغدا، داوا لە رانندەیل کەێد پشت شمارەیگ ریگەی ترەک وەختانە بوەسن لەجیاتی "پیەڵ ئەنکەبوتی" ئەرا وەڕیوەچگن جموجویل هامشوو جویر:

‏ــ ئەو ماشینەیلە لە بەغدای نوو وەرەو دۆرە چگن ری محەمەد قاسم وەرەو گۆڕەپان قورتوبە بگرنە وەر.

‏ــ ئەو ماشینەیلە  لە گۆڕەپان قورتوبەو وەرەو پیەڵ بەغدای گەورە چگن بچنە ناو ناوچەی (کەمپ سارە) و ئەو ریە وەکاربارن کە لەوراوە چوود ئەرا  وێستگەی سزەمەنی کۆمەڵگەی مەشن.

‏ــ وەکارهاوردن ئەو ریە کە لە پیەڵ گەورەی بەغدا لەناو سەربازگە رەشید دەسوەپیکەێد: کە وە ری زەعفەرانییە – سەربازگەی ڕەشید – کۆمەڵگەی مەشن بەسرێد.

‏ــ وەکارهاوردن ئەو   محەمەد قاسمەوە وەرەو سەربازگەی ڕەشید (لە نوای کارگەی ئەسفەلت) چێد: کە لە یەکتربڕ خەستەخانەی ڕەشید وەرین  وە ری   زەعفەرانییە – سەربازگەی ڕەشید بەسێد.

