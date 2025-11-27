ئۆپراسیۆنەیل بەغدا دەروازەیل سەربازگەی رەشید بەسێد ئەرا کەمکردن پیسبوین سزانن هەرەمەکی
شەفەق نیوز - بەغدا
فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەیل بەغدا، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان دەروازەیل سەربازگەی رەشید لە پایتەخت بەسایە، ئەرا کەمکردن پیسبوین ژینگە کە لە ئەنجام سزان هەرەمەکی دروسبوود.
لە بەیاننامەیگ رەسیەس ئاژانس شەفەق نیوز هاتیە، لیژنەی فەرمان ئەنجومەنەگە (٢٤١٢٨٥) وە هاوکاری و هەماهەنگی وەرد وەزارەت ژینگە، و وە بەشداریی مەفرەزەیل دەزگای ئاسایش نیشتمانی و پۆلیس ژینگە، گشت دەروازەیل سەربازگەی رەشید بەسا.
لە بەیانامەگە دیاریکرد، ئێ رێکارەیلە لە چوارچمگ تەقەلایەیل تێن ئەرا کەمکردن پیسبوین ژینگەیی لە ئەنجام دەرچگن گاز و بوون لە کارەیل سزانن هەرەمی دروسبوون، سزاننەیل سەرپیچی رێنمایی تەندروسی و ژینگەیی و مەرجەیل سەلامەتی کەێد، کە ساعەەیل شەو وەکارتیارن و زەرد وە تەندروسی و سەلامەتی هاوڵاتیەیل رەسنێد.
بەغداد دوارەوبوین دیارەیل سزانن هەرەمەکی وەجیماگەیل و چالاکی پیشەسازیەیل نایاسایی لە دەوروگەرد وەخوەی دوینێد، یەیش بویەسە مدوو دەرچگن ئەور خەسیگ دویکەڵ کە کاریگەری وەبان جویر هەوا دروسکردیە و پەیمانەی کوالێتی رەسیەس ئەرا رەنگ سویرەدێز.