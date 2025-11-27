‏ئۆپراسیۆنەیل بەغدا دەروازەیل سەربازگەی رەشید بەسێد ئەرا کەمکردن پیسبوین سزانن هەرەمەکی

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەیل بەغدا، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان دەروازەیل سەربازگەی رەشید لە پایتەخت بەسایە، ئەرا کەمکردن پیسبوین ژینگە کە لە ئەنجام سزان هەرەمەکی دروسبوود.

‏لە بەیاننامەیگ رەسیەس ئاژانس شەفەق نیوز هاتیە، لیژنەی فەرمان ئەنجومەنەگە (٢٤١٢٨٥) وە هاوکاری و هەماهەنگی وەرد وەزارەت ژینگە، و وە بەشداریی مەفرەزەیل دەزگای ئاسایش نیشتمانی و پۆلیس ژینگە، گشت دەروازەیل سەربازگەی رەشید بەسا.

‏لە بەیانامەگە دیاریکرد، ئێ رێکارەیلە لە چوارچمگ تەقەلایەیل تێن ئەرا کەمکردن پیسبوین ژینگەیی لە ئەنجام دەرچگن گاز و بوون لە کارەیل سزانن هەرەمی دروسبوون، سزاننەیل سەرپیچی رێنمایی تەندروسی و ژینگەیی و مەرجەیل سەلامەتی کەێد، کە ساعەەیل شەو وەکارتیارن و زەرد وە تەندروسی و سەلامەتی هاوڵاتیەیل رەسنێد.

‏بەغداد دوارەوبوین دیارەیل سزانن هەرەمەکی وەجیماگەیل و چالاکی پیشەسازیەیل نایاسایی لە دەوروگەرد وەخوەی دوینێد، یەیش بویەسە مدوو دەرچگن ئەور خەسیگ دویکەڵ کە کاریگەری وەبان جویر هەوا دروسکردیە و پەیمانەی کوالێتی رەسیەس ئەرا رەنگ سویرەدێز.

