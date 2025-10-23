‏راسی تەقینەوەگەی ناوچەی شوعلە لە بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە، راسی تەقینەوەگەی ناوچەی شوعلەی بەغدای پایتەخت ئاشکراکرد وتیش رویداوەگە بی زەخمداری بویە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا شەوەکی ئمڕوو دەنگ تەقینەوەیگ لەناوچەی شوعلەی باکوور خوەرئاوای بەغدا ژنەفیا لە ئەنجام تەقیان قنینە غاز دەسی بویچگیگ لەناو ئاشپەزخانەی ماڵ فەرمانبەر مەدەنیەیل ئەندام لە وەزارەت ناوخوەی بویە.

‏سەرچەوەگە دووپاتکرد، قسەیلیگ بڵاوبویە کە ماڵ فەرمانبەرەگە وە ئامانج گیریاس دروس نییە، وتیش هویچ زەخمداریگ توومارنەکریاس، و خاوەن ماڵەگەش داد لە دژ کەس لەبان رویداوەگە توومارنەکردیە وە قەزاو قەدەر لەقەلمی داس.

‏وتیش، ئەوەگ لەبان تووڕەیل کۆمەڵایەتی بڵاوبویە لەبان تەقینەوە یا وە ئامانجگردن ناوچەگە دروس نییە، دووپاتکرد بارودۆخ ئەمنی جیگیرە.

‏