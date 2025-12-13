‏دیوانیە دەوام مەکتەوەیل سوو یەکشەممە پەکخەێد

‏شەفەق نیوز ـ دیوانیە

‏ئەنجومەن پارێزگای دیوانیە، ئمڕوو شەممە، پەکخسن دەوام فەرمی لە گشت مەکتەوەیل ئەرا سوو یەکشەممە راگەیان لەوەر بەدی کەشوهەوای مەزەنەکریاگ.

‏ئەنجومەنەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "بڕیارە دەوام فەرمی پشوو بوود لە گشت مەکتەوەیل حکومی و تایوەت لە پارێزگاگە ئەرا سوو یەکشەممە، یەیش وە مدوو بەدی کەشوهەوای مەزەنەکریاگ و سەلامەتی خوەنەوارەیل و کارمەنەیل پەروەردەیی".

‏لەماوەی چەن رووژ گوزەشتە پارێزگایەیل عراق شەپوولیگ واران وارین خەسیگ وەخوەی دی بویە مدوو پەکخسن دەوام فەرمی لە فەرمانگەیل ، وهەمیش لافاو دا لە شمارەیگ ری سەرەکیەیل ناوچەیل باکوور و خوەرئاوای وڵاتەگە، و پارێزگایەیل هەرێم کوردستان.

