دیوانیە دەوام مەکتەوەیل سوو یەکشەممە پەکخەێد
شەفەق نیوز ـ دیوانیە
ئەنجومەن پارێزگای دیوانیە، ئمڕوو شەممە، پەکخسن دەوام فەرمی لە گشت مەکتەوەیل ئەرا سوو یەکشەممە راگەیان لەوەر بەدی کەشوهەوای مەزەنەکریاگ.
ئەنجومەنەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "بڕیارە دەوام فەرمی پشوو بوود لە گشت مەکتەوەیل حکومی و تایوەت لە پارێزگاگە ئەرا سوو یەکشەممە، یەیش وە مدوو بەدی کەشوهەوای مەزەنەکریاگ و سەلامەتی خوەنەوارەیل و کارمەنەیل پەروەردەیی".
لەماوەی چەن رووژ گوزەشتە پارێزگایەیل عراق شەپوولیگ واران وارین خەسیگ وەخوەی دی بویە مدوو پەکخسن دەوام فەرمی لە فەرمانگەیل ، وهەمیش لافاو دا لە شمارەیگ ری سەرەکیەیل ناوچەیل باکوور و خوەرئاوای وڵاتەگە، و پارێزگایەیل هەرێم کوردستان.