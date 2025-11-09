دەنگداین تایوەت ئەرا هەڵوژاردن پەرلەمان لە عراق (وینە)
شەفەق نیوز ـ بەغدا / هەولێر
ناوەن هەڵوژاردن لە ناوچە و شارەیل عراق، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، دەرەیلی وازکرد ئەرا پیشوازیکردن لە دەنگدەرەیل ئەرا دەنگداین تایوەت خول شەشەمی لە عراق.
ئەندامەیل هێزە ئەمنییەیل وە گشت لق و پێکهاتەیلی، هەمیش ئاوارەیل ناوخوەی و زیندانیەیل ناو زیندان لەی دەنگدان تایوەتە دەنگ خوەیان دەن، کە لە رووژ سێشەممەی ئایندە دەنگ داین گشتی وەڕیوەچوود.
لە دەنگداین تایوەت 1،313،980 دەنگدەر سەربازی لە 809 بنکەی دەنگداین دەنگدەن، و4،501 ویستگەی دەنگدانە، هەمیش 26،538 ئاوارە لە 27 بنکەی دەنگداین و97 ویستگە دەنگدەن.
لەناوەین ئەو ئەندامەیلە 270 هەزار دەنگدەر لە کڕ هێزەیل پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەیل ناو هەرێم کوردستانە وەرد 26 هەزار، و538 ئاوارە کە هانە ناو کەمپەیل لە پارێزگایەیل هەولێر و دهۆک
نزیکەی 21 ملیۆن دەنگ دەر لە بنەرەت 46 ملیۆن عراقی 329 نوێنەریان هەڵوژێرن لە خول ئایندەی ئەنجومەن نوێنەرەیل.
زیارتر لە هەفت هەزار بەربژێر هەردوو رەگەز پێشبڕکێ کەن وەبان 37 بەرە و هاوپەیمان سیاسی لە سەرانسەر عراق بەشەوبوینە.
نزیکەی 170 هەزار ئەفسەر و کارمەن وەزارەت ناوخوەی عراق بەشدارن لە دەستەبەرکردن بنکەیل دەنگدان ئەرا هەردووگ دەنگدان تایبەت و گشتی.