دەنگداین تایوەت ئەرا هەڵوژاردن پەرلەمان لە عراق (وینە)

‏ ‏شەفەق نیوز ـ بەغدا / هەولێر

‏ناوەن هەڵوژاردن لە ناوچە و شارەیل عراق، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، دەرەیلی وازکرد ئەرا پیشوازیکردن لە دەنگدەرەیل ئەرا دەنگداین تایوەت خول شەشەمی لە عراق.

‏ئەندامەیل هێزە ئەمنییەیل وە گشت لق و پێکهاتەیلی، هەمیش ئاوارەیل ناوخوەی و زیندانیەیل ناو زیندان لەی دەنگدان تایوەتە دەنگ خوەیان دەن، کە لە رووژ سێشەممەی ئایندە دەنگ داین گشتی وەڕیوەچوود.

‏لە دەنگداین تایوەت 1،313،980 دەنگدەر سەربازی لە 809 بنکەی دەنگداین دەنگدەن، و4،501 ویستگەی دەنگدانە، هەمیش 26،538 ئاوارە لە 27 بنکەی دەنگداین و97 ویستگە دەنگدەن.

‏لەناوەین ئەو ئەندامەیلە 270 هەزار دەنگدەر لە کڕ هێزەیل پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەیل ناو هەرێم کوردستانە وەرد 26 هەزار، و538 ئاوارە کە هانە ناو کەمپەیل لە پارێزگایەیل هەولێر و دهۆک

‏ نزیکەی 21 ملیۆن دەنگ دەر لە بنەرەت 46 ملیۆن عراقی 329 نوێنەریان هەڵوژێرن لە خول ئایندەی ئەنجومەن نوێنەرەیل.

‏زیارتر لە هەفت هەزار بەربژێر هەردوو رەگەز پێشبڕکێ کەن وەبان 37 بەرە و هاوپەیمان سیاسی لە سەرانسەر عراق بەشەوبوینە.

‏نزیکەی 170 هەزار ئەفسەر و کارمەن وەزارەت ناوخوەی عراق بەشدارن لە دەستەبەرکردن بنکەیل دەنگدان ئەرا هەردووگ دەنگدان تایبەت و گشتی.

