‏دەنگ تەقینەوەیگ نادیار بەسرە لەرزان.. وخەوەرەیل لە پەلامار مووشەکی ئەرا بان ناوچەیل سنووری

2026-03-24T10:17:19+00:00

‏شەفەق نیوز - بەسرا

وەچەودیەیلیگ لە پارێزگای بەسرە، ئمڕوو سێشەممە، راگەیانن  دەنگ تەقینەوەی  تونیگ ژنەفتنە ک ناوچەیل فرەیگ لە دەیشت سنوور ئیداری پارێزگاگە لە ئەوپەڕ باشوور عراق لەرزانیە.

‏وە پای زانیارییە سەرەتاییەیل کە سەرچەوەیل ناوخۆیی بڵاوی کردن، دەنگ تەقینەوەیل وە مدوو پەلاماریگ مووشەکی بوویە ک شوونەیلیگ لە لای کوێت کردیەسە ئامانج، و بوویە مدوو لەرزین کەمیگ لە زەوی  دانیشتگەیل ناوەن شار بەسرە و هەس وە پێ کردنە.

‏لە هەمان وەخت، دەنگ تەقینەوەی هاوشێوە لە لای مەرز "شەڵامچە"ی سنووری وەگەرد ئیران ژنەفنیاس و وەرپرسەیل ئەمنی لە پارێزگاگە خەریک وەدویاچگنن و چەوەڕێ  دیاریکردن جویر پەلامارەیل و سەرچەوەی راسییانن.

