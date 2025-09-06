دڵ میژوویی بەغداد دووارە کوتێد (وینە)

شەفەق نيوز– بەغداد

یەکەم گام لە پڕۆژەی ئامادەکردن جادەی رەشید، دڵ میراتی بەغداد پایتەخت، نزیکە لە تەواوبوین، ئەوەیش لە تەقەلایەیل پڕۆژەی (دڵکوتان بەغداد) وە سەرپەرشتیاریی ئەمیندارێتی بەغدا و کۆمەڵەی بانکەیل تایبەت، و سپۆنسەر لەلایەن بانک ناوەندی عراق.

ئی گامە لە گۆڕەپان مەیدانەو دەسوەپی کەێد تا رەسێدە گۆڕەپان رەسافی، کە رییگ ئەرا "ترام وای" تایبەت وەی جادە نریا، وە ئامادەکاری ئەرا وەکارخستنی وەگەرد رەسین ئامرازەیلی، لەناو پلان زنیەوکردن ئەو ری میژوویە و گریەداینی وە رییگ گەشتوگوزاری.

کاکەی رەشید کە لە ساڵ 1916 وەدەس والی عوسمانی خەلیل پاشا واز کریا، وە یەکەمین جادەی نوو لە عراق دریەێدە قەڵەم، کە زویوەزوی بویە شوینیگ بازرگانی و کەلتووری پڕ لە ژیان، کە جی چایخانەیل و کتاوخانەیل و شانۆیل لەناوی بویەو، و بویە نشانەیگ ئەرا ئاڵشتبویەیل سیاسی و کۆمەڵایەتی بەغداد، هەرچەن وەرجەیە کەفتە وەر وەپشتگووشخستن و شیواشیو.

لە گامەیل بانان درویژەو بوود تا بڕەسێدە گۆڕەپان حافز قازی و پیەڵ جمهوریە لەلای دەروازەی باب شەرجی، کە ئامرازەیلیگ زیاتر ئەرا ترام وای و شوینەیل نوویگ خوازێد تا شیوەی میژووی ئەو جادە بارێدەو، و وەگەرد گەشەسەنین شارستانی نوو بچوود.

کامیرای ئاژانس شەفەق نیوز، وینەیل روی ئەو بینایەیلە گرد دویای ئامادەکردن و مقیەتیکردن شیوەی کەلتووری و میراتی جادەگە، کە ئی پڕۆژە نشان تیکەڵکردن میراتی وەرد مودێرن نشان دەێد، تا خانەی رەسێدە جویر سومبول کەلەپووری بەغداد بمینێد.