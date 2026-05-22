دۊەمە لە ماوەی سێ رووژ.. توومارکردن تویشبوینیگ نوو وە تەو خۊنبەربوین لە نەینەوا
شەفەق نیوز - نەینەوا
سەرچەوەیگ لە فەرمانگەی تەندروستی نەینەوا، ئمڕوو جومعە، خەوەردا لە توومارکردن تویشبوینیگ نوو وە تاو خۊنبەربوین ئەرا گەنجیگ کە تەمەنی رەسێدە 24 ساڵ لە ناحیەی گەیارە لە باشوور پارێزگاگە، تا بوودە دۊەمین بیمار توومارکریاگ لە ماوەی سێ رووژ گوزەشتە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: بیمارەگە چگەسە ناو خەسەخانەی سەلام فێرکاری لە رووژ 19 ئایار / مایۆ ئیسە چۊ تویشهاتن گومانی نموونەیگ لە خۊنی کلکریاس ئەرا تاقیگەی تەندروسی ناوەندی لە بەغداد.
وتیش: ئەنجامەیل وەشکین تاقیگەیی ئمڕوو رەسینە و تویشبوینی وە تەو خۊنبەربوین چەسپانن، و لە ئەنجامی کل کریاس ئەرا خەسەخانەی شیفای تایبەتمەن کە تەرخان کریاگە ئەرا چەودیاریکردن و چارەسەرکردن جۊر ئی بیمارەیلە.
فەرمانگەی تەندروسی نەینەوا، سێشەممەی گوزەشتە، توومارکردن یەکەم تویشبوین چەسپیاگ وە تەو خۊنبەربوین راگەیان ئەرا گەنجیگ کە تەمەنی رەسێدە 27 ساڵ هەمیش لە ناحیەی گەیارە.