دەمەقاڵیگ لەناو بەنزینخانەیگ دروسکەر ناوەرۆکیگ لە کەرکوک خەێدە زیندان

شەفەق نیوز - کەرکوک

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای کەرکوک، رووژ شەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن دروسکەر ناوەرۆک "رائد حەلاق"، لەبان رویداویگ ک لەناو بەنزینخانەی شۆرجەی حکومی لە پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دەمەقاڵیگ ئەرا لێککەفتن لەناو وێستگەگە پەرەسەن، دۊای ئەوە ک حەلاق پارچە ڤیدیۆییگ گرد ک لەناوی رەتکردن یەکیگ لە کارمەندەیل ئەرا قسەکردن وەگەردی لەباوەت دابینکردن سزەمەنی ئەرا ماشینەگەی توومار کرد، ک یەیش بویە هوکار دەسوەردان کارمەندەیل پولیس مقیەتی وێستگەگە.

سەرچەوەگە وتیش: رویداوەگە دۊاتر ئەرا لێککەفتنیگ قسەیی و لەش پەرەسەن، وەرجە ئەوەگ هیزیگ ئەمنی دەسوەردان بکەێد و دروسکەر ناوەرۆکەگە دەسگیر بکەێد و بوەێدەی ئەرا بنکەی ئەمنی تایبەتمەن، ئەرا وەدویاچگن و لێکۆڵینەوە لە لێکەفتەیل رویداوەگە.

دیاری کرد ک ریکارە یاساییەیل لە وەرانوەری تا وەخت تەواوکردن لێکۆڵینەوە جیوەجی کریا، بی باسکردن هۊردەکاری زیاتر لەباوەت سروشت سکاڵاگە یا لایەنەیل ترەک ک لە رویداوەگە بوینە.

پارێزگار کەرکوک و سەرۆک دەسەی ئەمنی باڵا لە پارێزگاگە محەمەد سەمعان ئاغا، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو شەممە، رینمایی لێکۆڵینەوە لە رویداو پەلامارداین یەکیگ لە کارمەنەیل ئەمنی لەبان هاووڵاتییگ لەناو یەکیگ لە وێستگەیل سزەمەنی لە پارێزگاگە دەرکرد.