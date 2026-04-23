‏دۆلار 155 هەزار رەدکەێد لە بەغداد و هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل ‏

شەفەق نیوز- بەغداد/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەی سەرەکی لە بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی .

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەی سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 155,500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان، لە شەوەکی ئمڕوو 154.950 توومارکریا بوی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد بەرزەوبوی، نرخ فرووشتن رەسیە 156,000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 154000 دینارعراقی .

‏لە هەولێریش وەرگەرد بەسیان بۆرسە نرخ دۆلار بەرزەوبوی و نرخ فرووشتنی رەسیە 155,050 دينار وەرانوەر 100 دولار، نرخ فروشتن 154,950 دينار وەرانوەر 100 دولار.

