دۆلار لە 158 هەزار دینار رەدکەێد.. بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی لە ساعەت یەک نیمەڕوو، ئمڕوو دووشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی و وەربەس 158 هەزار دینار وەرنوار وە هەر100 دۆلارسگ رەدکرد.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 158,700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. شەوەکی ئمڕوو، نرخ دۆلار رەسیە 156,700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 159,250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 158250 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 158,050 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 157,950 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.