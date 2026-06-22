‏دۆلار لە 158 هەزار دینار رەدکەێد.. بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی لە ساعەت یەک نیمەڕوو، ئمڕوو دووشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی و وەربەس 158 هەزار دینار وەرنوار وە هەر100 دۆلارسگ رەدکرد.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 158,700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. شەوەکی ئمڕوو، نرخ دۆلار رەسیە 156,700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 159,250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 158250 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 158,050 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 157,950 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏

‏‌

‏