‏دۆلار لە 158 هەزار دینار رەدکەێد.. بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

‏دۆلار لە 158 هەزار دینار رەدکەێد.. بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
2026-06-22T11:08:38+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی لە ساعەت یەک نیمەڕوو، ئمڕوو دووشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  و هەولێر بەرزەوبوی و وەربەس 158 هەزار دینار وەرنوار وە  هەر100 دۆلارسگ رەدکرد.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 158,700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  شەوەکی ئمڕوو،  نرخ دۆلار رەسیە 156,700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 159,250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 158250 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 158,050 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 157,950 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

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