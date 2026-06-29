دۆلار لە 157 هەزار دینار رەدکەێد.. بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی ، ئمڕوو دووشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 156750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. دویەکە یەکشەممە نرخ دۆلار رەسیە 156600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 157,250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 156250 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 156600 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 156500 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.