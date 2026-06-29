‏دۆلار لە 157 هەزار دینار رەدکەێد.. بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

‏دۆلار لە 157 هەزار دینار رەدکەێد.. بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
2026-06-29T08:07:17+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی ، ئمڕوو دووشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 156750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  دویەکە یەکشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 156600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 157,250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 156250 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 156600 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 156500 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

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