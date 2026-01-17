"دەسەی گوڵ هەڵگردوێد".. چەکدارەیلیگ گەنجیگ لەناوڕاس بەسرە کوشن (وینە)

شەفق نيوز- بەسرە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەسرە، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان گەنجیگ وە پەلاماریگ چەکدار لەناوڕاس ناوەند پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجیگ لەناو تەمەن سی ساڵان کوشتن، وە پەلاماریگ چەکدار ویلایەت کەسەیلیگ چەکدار وە چوار گولە ئەرای وەشانن، کە بویە مدوو کوشیانی وەکوتپڕ، ئەوەیش لە ناوچەی ساعی ناوڕاس بەسرە، وتیش: قوربانیەگە مەوقەی کوشتنی دەسەی گوڵیگ وەپی بویە.

وتیش: هیمان مدووەیل پەلامارەگە نادیارە، و هیزەیل ئەمنی رەسینە شوین رویداوەگە، و تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری کلکردن، و بکوشەیل وەرەو شوین نادیاریگ واینە.