‏دەسگیر سێ برا کە بازرگانی وە مادەی هووشبەر کەن لە گەرمیان و پویچەوکردن باندیگ تاوانکاری لە بابل

شەفەق نیوز ـ گەرمیان/ بابل

‏دەزگایل ئەمنی لە ئیدارەی گەرمیان لە هەرێم کوردستان، و لە پارێزگای بابل، ئمڕوو چوارشەممە راگەیانن، سێ برا وە تومەت هەڵگردن ماددە هوشبەرەیل لە ئاوای (کاکۆڵ) سەر وە ناحیەی (قۆرەتوو) لە خوەرهەڵات ئیدارەگە دەسگیر کریان، و چالاکی باندیگ نۆ کەسی لە ناحیەی مەدحەتیە لە قەزای حەمزە غەربی کۆتایهاوریا.

‏لە باوەت هویردەکاریەیل دەسگیرکردن ئەو سێ برایە لە گەرمیان، قسەکەر پۆلیس ئیدارەگە، عەقید سوران محەممەد غەریب، لە بەیاننامیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نيوز وت: "هێز ئەمنی لەناو ماشین تومەتبارەیلە، بڕێ لە ماددە هوشبەرەیل وە کێش (19.5) گرام دەس وەبانی گرد، و ئەوان و مەوادەیلە ئەرا وەڕێوەبەرایەتی ئاسایش گەرمیان کلکردن تا ڕێکارەیل یاسایی وەرانوەریان بگیرێدەوەر".

‏لە بابل، فەرماندەیی پۆلیس پارێزگاگە لە بەیاننامیگ ئەرا شەفەق نيوز راگەیەن، باندیگ تاوانکاری کە لە نۆ تومەتبار پێکهاتبوی لە ناحیەی مەدحەتیە لە قەزای حەمزەی خوەرئاوا، کە کاریان دزین ماتۆڕسکیل بوی، دەسگیر کریان و کڵاشینکۆفێگیش وە دەسیانەوە گیریا.

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