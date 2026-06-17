دەسگیر سێ برا کە بازرگانی وە مادەی هووشبەر کەن لە گەرمیان و پویچەوکردن باندیگ تاوانکاری لە بابل
شەفەق نیوز ـ گەرمیان/ بابل
دەزگایل ئەمنی لە ئیدارەی گەرمیان لە هەرێم کوردستان، و لە پارێزگای بابل، ئمڕوو چوارشەممە راگەیانن، سێ برا وە تومەت هەڵگردن ماددە هوشبەرەیل لە ئاوای (کاکۆڵ) سەر وە ناحیەی (قۆرەتوو) لە خوەرهەڵات ئیدارەگە دەسگیر کریان، و چالاکی باندیگ نۆ کەسی لە ناحیەی مەدحەتیە لە قەزای حەمزە غەربی کۆتایهاوریا.
لە باوەت هویردەکاریەیل دەسگیرکردن ئەو سێ برایە لە گەرمیان، قسەکەر پۆلیس ئیدارەگە، عەقید سوران محەممەد غەریب، لە بەیاننامیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نيوز وت: "هێز ئەمنی لەناو ماشین تومەتبارەیلە، بڕێ لە ماددە هوشبەرەیل وە کێش (19.5) گرام دەس وەبانی گرد، و ئەوان و مەوادەیلە ئەرا وەڕێوەبەرایەتی ئاسایش گەرمیان کلکردن تا ڕێکارەیل یاسایی وەرانوەریان بگیرێدەوەر".
لە بابل، فەرماندەیی پۆلیس پارێزگاگە لە بەیاننامیگ ئەرا شەفەق نيوز راگەیەن، باندیگ تاوانکاری کە لە نۆ تومەتبار پێکهاتبوی لە ناحیەی مەدحەتیە لە قەزای حەمزەی خوەرئاوا، کە کاریان دزین ماتۆڕسکیل بوی، دەسگیر کریان و کڵاشینکۆفێگیش وە دەسیانەوە گیریا.