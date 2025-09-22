دەسگیرکردن "56" لە نەینەوا.. کارەیل خەڵەتانن فراوانیگ لە ساڵ 2022 ئەنجامدایە

شەفەق نیوز ـ نەینەوا

سەرچەوەیگ ئمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا هێزیگ هاوبەش توەنستن کابریگ توومەتبار وەپای مادەی 456 لە یاسای سزادان دەسگیربکەن، لەدویای خەڵەتانن شمارەی فرەیگ دوکاندار و بازرگانەیل نا شار موسڵ لەساڵ 2022

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "ئۆپراسیۆن دەسگیرکردنەگە وە کوڵەی تونیگ و وەدویاچگن هات کە بەش تەکنیکی و زانیاریەیل نەینەوا سەر وە ئاژانس هەواڵگێری و لێکۆڵینەوەی فیدڕاڵی جیوەجیکردن وە هاوکاری وەرد بەش پۆلیس نەسڕ".

وتیش؛ توومەتبارەگە دەیان کار خەڵەتانن ئەنجامدایە وە درویژایی ساڵەیل گوزەشتە، متمانەی قوربانیەیل بازرگان و دوکاندارەیل وە دەرفەت وەرگردیە، وەرجە ئەوەگ جموجویلی ئاشکرا بوود و دەسگیربکرێد.