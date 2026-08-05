‏دەسگیرکردن 5 وەرپرس و فەرمانبەر لە شارەوانی دیوانیە وە توومەتەیل زەرەد رەسانن وە دارایی گشتی

‏شەفەق نیوز ـ دیوانیە

‏سەرچەوەیگ لە ئاسایش، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان ئۆپراسیۆنیگ وەلایەن ئاسایش و دەزگای دژەتیرۆر و تیمیگ لە نویسینگەی دەسەی دەسپاکی فیدراڵی لە پارێزگای دیوانیە ئەنجامدریاس، بویە مدووی دەسگیرکردن پەنج فەرمانبەر لە شارەوانی دیوانیە، کە دووانیان وەرپرسن.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز رووشنیکرد، دەسگیرکریاگەیل برێتین لە: بڕیکار وەڕێوەبەر شارەوانی دیوانیە وەرین، و وەڕێوەبەر داهاتەیل شارەوانی، و دوو فەرمانبەر لە بەش هەشمارەیل، و فەرمانبەریگ لە بەش باخچەوانی.

‏ئاشکراکرد، توومەتبارەیل فەرمان دەستگیرکردن دادوەری ئەرایان دەرچگە وەپای بڕگه مادەی (341) لە یاسای سزادان عراقی شمارە 111 ساڵ 1969 کە رێکخریاگە.

‏ ئۆپراسیۆنەگە هاووەختە وەرد دەسەی دەسپاکی فیدراڵی لە کۆتایی مانگ تمووز/یولیۆی گوزەشتە راگەیان لەبان هەڵوەشانن تووڕیگ "گەورە" کە توومەتبار بوی وە قۆناغەیل گەندەڵی لە وەڕێوەبەرایەتی شارەوانی دیوانیە، و دەڕچگن نزیک 30 فەرمان دەسگیرکردن و وەشکین ئەرا وەرپرسەیل و فەرمانبەرەیل و بەڵێندەرەیل، لە ناویان پەنج وەڕێوەبەر وەرین ئەرا شارەوانی و وەڕێوەبەر ئیرنگە، لەبان پاشخان توومەتەیل بەستیاگ وە دەسبڕین و بەرتیل و وەلیفەتدابوین لە بەڵێنامەیل و بەڵێندەرایەتییەیل و زەرەدڕەسانن وە دارایی گشتی.

‏

‏

‏