دەسگیرکردن 5 وەرپرس و فەرمانبەر لە شارەوانی دیوانیە وە توومەتەیل زەرەد رەسانن وە دارایی گشتی
شەفەق نیوز ـ دیوانیە
سەرچەوەیگ لە ئاسایش، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان ئۆپراسیۆنیگ وەلایەن ئاسایش و دەزگای دژەتیرۆر و تیمیگ لە نویسینگەی دەسەی دەسپاکی فیدراڵی لە پارێزگای دیوانیە ئەنجامدریاس، بویە مدووی دەسگیرکردن پەنج فەرمانبەر لە شارەوانی دیوانیە، کە دووانیان وەرپرسن.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز رووشنیکرد، دەسگیرکریاگەیل برێتین لە: بڕیکار وەڕێوەبەر شارەوانی دیوانیە وەرین، و وەڕێوەبەر داهاتەیل شارەوانی، و دوو فەرمانبەر لە بەش هەشمارەیل، و فەرمانبەریگ لە بەش باخچەوانی.
ئاشکراکرد، توومەتبارەیل فەرمان دەستگیرکردن دادوەری ئەرایان دەرچگە وەپای بڕگه مادەی (341) لە یاسای سزادان عراقی شمارە 111 ساڵ 1969 کە رێکخریاگە.
ئۆپراسیۆنەگە هاووەختە وەرد دەسەی دەسپاکی فیدراڵی لە کۆتایی مانگ تمووز/یولیۆی گوزەشتە راگەیان لەبان هەڵوەشانن تووڕیگ "گەورە" کە توومەتبار بوی وە قۆناغەیل گەندەڵی لە وەڕێوەبەرایەتی شارەوانی دیوانیە، و دەڕچگن نزیک 30 فەرمان دەسگیرکردن و وەشکین ئەرا وەرپرسەیل و فەرمانبەرەیل و بەڵێندەرەیل، لە ناویان پەنج وەڕێوەبەر وەرین ئەرا شارەوانی و وەڕێوەبەر ئیرنگە، لەبان پاشخان توومەتەیل بەستیاگ وە دەسبڕین و بەرتیل و وەلیفەتدابوین لە بەڵێنامەیل و بەڵێندەرایەتییەیل و زەرەدڕەسانن وە دارایی گشتی.