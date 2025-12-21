‏دەسگیرکردن 32 بیانی سەرپیچیکار و 8 داواکریاگ لە ئەنبار و بەسرە

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار / بەسرە

‏لایەنەیل فەرمی ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن 32 بیانی سەرپیچیکەر یاسای نیشتەجیبوین و 8 داواکریاگ لە ئەنبار و بەسرە.

‏وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگێری سەربازی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "وە مەبەست بنبڕکردن دیاردەی وەناوهاتن کراکار بیانی ئەرا وڵات وە شیوەی نایاسایی، و وە هەماهەنگی وەرد دەزگا ئەمنییەیل گشت کەرتەیل ئۆپەراسیۆن، و لە ری زانیاری هویر هەواڵگری و وەدویاچگا مەیدانی وەلایەن بەش هەواڵگری و ئاسایش فیرقەی پیادەی دەیەم، کوڵەی تون دانریا."

‏لە لە بەیاننامەگە هاتگە: "کوڵەگە بویە مدوو دەسگیرکردن ٣٢ کەس کە هەڵگر ڕەگەزنامەی جیاواز بیانی بوین و مەرجەیل نیشتەجێبوین و کارکردنیان لە پارێزگای ئەنبار پێشێل کردوین."

‏فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەیل بەسرە لە بەیاننامەیگ تر رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان،"لە وەردەوامی رێکارەیل ئەمنی و جیوەجیکردن ئەرکە جوریەیل، و وەپای رێنمایەیل فەزماندەی ئۆپراسیۆنەیل بەسرە لە ماوەی 24 ساعەت توەنستن 8 کەس داواکریاگدادگا و سەرپیچی یاسایەیل دەسگیربکەن".

‏ئاشکرایکرد "رێکارەیلە ئەرا پاراستن ئارامی ئەمنی و سنوردارکردن سەرپیچییەیل یاسایی تێد".

‏