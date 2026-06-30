‏دەسگیرکردن 301 توومەتبار لە 8 دۆسیە.. ئاسایش عراق ئامار ئۆپراسیۆنەیل مانگ حوزەیران راگەیان

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏دەرگای ئەمنی نیشتیمانی لە عراق، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان 301 توومەتبار لە 8 دۆسیەی ئەمنی و تاوانەیل جیاواز دەسگیرکریانە لە مانگ حوزەیران.

‏دەزگاگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "26 کەس وە توومەت تیرۆرستی، 57 کەس بازرگان و بڵاوکەر هووشبەر، 101 توومەتبار وە چزداین و هەڕەشە، و 41 کەس توومەتبار وە تاوانەیل خەڵەتانن دەسگیرکردن".

‏وتیش، "15 توومەتبار دەسگیرکریان لەوەر پەیوەنیکردن وە بزوتنەوە توندڕەوەیل، و 48 توومەتبار وە پەیوەنیداشتن وە حیزب بەعس قەیەغەکریاگ و بانگەشەکردن ئەرای، و 5 توومەتبار وە بازرگانیکردن مرۆڤ، و 8 توومەتبار وە قاچاخکردن پێکهاتە نەفتیەیل دەسگیرکریانە".

‏دیاریکرد "352 تەن مادەی خوەراکی مادە وەسەرچگ و قەیەغەکریاگ دەس وەبانیان گیریاس و لەناوبریانە، 80 شوین و نوین بازرگانی سەرپیچیکەر یاسا و تەمەیل بەسیانە".

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