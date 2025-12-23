‏دەسگیرکردن 15 بازرگان و بڵاوکەر مادەی هووشبەر لە بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگێری سەربازی عراق، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن 15 بازرگان و بڵاوکەر مادەی هووشبەر لە ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی هاوبەش لە بەغدای پایتەخت.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئۆپراسیۆنەگە لە چوارچمگ تەمەیل وەڕێوەبەر هەواڵگێری سەربازی هاتگە وە هەماهەنگی و هاوکاری وەرد لایەنە ئەمنیەیل ترەک لە فەماندەیی ئۆپراسیۆنەیل بەغدا، ئەرا نەهیشتن دیاردەی مادەی هووشبەر و دەسگیرکردن ئەو کەسەیلە دەس لەناوی دیرن.

‏ئاشکرایکرد، وەپای زانیاری هەواڵگێریەیل هوید بڕیگ بازگەیل لەناوکاو دانریانە، بەش هەواڵگێری و ئاسایش لە فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل بەغدا، وە هاوکاری وەرد دەزگا ئەمنیەیل ترەک توەنستن دوو توومەتبار دەسگیربکەن لەناوچە جیاوازەیل پایتەخت لە ماوەی ئێ هەفتە.

‏وتیش، دەسگیریاس وەبان مادەی هووشبەر جیاواز وەپیان، خویان و مادەیل دەس وەبان گیریاگ وە شیوەی یاسایی رادەسکریان.

