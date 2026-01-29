‏دەسگیرکردن 12 کەس لە بەغدا و گومرک دەسگرێد وەبان 800 ماشین سەرپیچیکەر

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل بەغدا، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن 12 توومەتبار و بیانیەیل سەرپیچیکار یاسای نیشتەجیبوین لە عراق دەسگیرکریان هاوکات دەسگیریا وەبان نزیکەی 800 ماشین رێکار یاسایی تەواونەکردیە.

‏فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، هێزەیلی "شمارەیگ توومەتبار وەپای مادە یاسایی جیاوازەیل دەسگیرکردیە، لەناویان توومەتبارن وە کوشتن ئەنقەست، وەرد دەسگیرکردن 11 بیانی سەرپیچیکار یاسای نیشتەجیبوین و ناسنامە".

‏وتیش، "لە ئەنجام ئۆپراسیۆنەیل دەسگیریا وەبان چەک و کەرەستەیل بی موولەت لە لای کەرخ و رەسافە".

‏دەسەی گشتی گومرک لە بەیاننامەیگ رەسیەئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، کارمەنەیلی لە نویسینگەی گومرک بەنداو ـ دارمان ـ جیمەن، لە ماوەی ناوەین ١ تا ٢٧ی کانوون دویەم، ٧٧٧ ماشین ئەرا هەرێم کوردستان گلەودانە، وە مدوو ئەوەگ رێکارە یاساییەیلیان تەواو نەکردبوین.".

‏وتیش، مەفرەزەیل دەسگردنە وەبان ٣١ ماشین کە وە کەلدوپەل جیاواز بارکریابوین جویر (کەلوپەل کارەبایی، مامر یەخگردگ، ئاسن، دڵنگ، نووشەمەنی کحولیی، ئەلەمنیۆم و لکێنەری سیرامیک)، و گشت دۆسیەیل ئەرا دادگا کلکریانە.

‏وتیش، دەسەی گومرگ داریکرد، کادیرەیل وەڕێوەبەرایەتی گومرگ ناوچەی ناوەڕاس لە بازگەی "باوە مەحموود"، دەس وەبان ماشینیگ بارکریاگ وە بوڕی پلاستیکی گردنە دویای ئەوەگ دەرکەفتیە کێش راسی بارەگە زیاترە لەو کێشە کە لەپسوولەیل فەرمی توومارکریانە، یەیش وەسەرپیچی ئاشکرای رێکارە گومرکیەیل دانرێد.

