‏دەسگیرکردن کوڕ وەرپرسیگ ناوخوەیی گەورە کە تووڕیگ بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر وەڕیوەبردیە لە ناسڕیە

‏شەفەق نیوز ـ زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار باشوور عراق، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن کوڕ وەرپرسیگ ناوخوەیی گەورە لەشار ناسڕیە وەتوومەت وەڕیوەبردن باندیگ بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر و کاریگەری عەقڵیەیل لەناو پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تووڕەگە لە 6 کەس پێکهاتبوین، و دەسگیریا وەبان 2 کیلوگرام مادەی هوشبەر کریستال کە وەپیان بویە.

‏وتیش، هێزەیل ئەمنی توەنستن گشت ئەندامەیل باندەگە دەسوەسەربکەن، و بخەنیانە ژیر لێکۆڵینەوە وەپای سزای مادەی 28 لە یاسای بەرەنگاربوین مادەی هووشبەر و کارتێکەرە عەقڵییەیل شمارە 50 ساڵ 2017.

‏