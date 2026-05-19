‏دەسگیرکردن کوڕ وەرپرسیگ ناوخوەیی گەورە کە تووڕیگ بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر وەڕیوەبردیە لە ناسڕیە

2026-05-19T13:59:16+00:00

‏شەفەق نیوز ـ زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار باشوور عراق، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن کوڕ وەرپرسیگ ناوخوەیی گەورە لەشار ناسڕیە وەتوومەت وەڕیوەبردن باندیگ بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر و کاریگەری عەقڵیەیل لەناو پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تووڕەگە لە 6 کەس پێکهاتبوین، و دەسگیریا وەبان 2 کیلوگرام مادەی هوشبەر کریستال کە وەپیان بویە.

‏وتیش، هێزەیل ئەمنی توەنستن گشت ئەندامەیل  باندەگە دەسوەسەربکەن، و بخەنیانە ژیر  لێکۆڵینەوە وەپای  سزای مادەی 28 لە یاسای بەرەنگاربوین مادەی هووشبەر و کارتێکەرە عەقڵییەیل شمارە  50 ساڵ 2017.

