دەسگیرکردن وەرپرسیگ ناوخوەیی لە باشوور عراق وە تومەت "سووکایەتیکردن وە دەسەڵاتدارەیل"
2025-09-15T14:04:02+00:00
شەفەق نیوز ـ زیقار
هێزیگ لە دەزگا ئاسایش (نیشتیمانی) عراق، ئمڕوو دووشەممە راگەیان وەڕێوەبەر راگەیانن قائیمقامیەت قەزای دەوایە لە باکوور خوەرهەڵات پارێزگای زیقار دەسگیرکریا.
سەرچەوە ئەمنیەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، "هێزەیل ئەمنی سەر وە دەزگای ئاسایش نیشتیمانی وەڕێوەبەر راگەیانن دەوایە دەسگیرکردن وە پشت بەسان وە فەرمان دەسگیرکردن دادگا".
وەپای سەرچەوەگە، ئۆپراسیۆن دەسگیرکردنەگە لە ئەنجام توومەت "سووکایەتیکردن وە دەسڵاتدارەیل ئەمنی لە پارێزگای زیقار تێد".