دەسگیرکردن ئەو کابرا کە داڵگ و باوگ خوەی کوشتیە لە بەغداد

شەفەق نيوز- بەغداد

وەڕیەوبەرایەتی هەواڵگری بەغداد/ رەسافە، بەش هەواڵگری رەشاد، ئمڕوو سێشەممە، دەسگیرکردن گەنجیگ لە تەمەن بیس ساڵان راگەیان، کە تاوانیگ دڵتەزن جیوەجی کردگە وە کوشتن باوگ و داڵگ خوەی وە گولە، لەناو ماڵیان لە ناوچەی ئەمین سانیە،

وەگورەی زانیاریەیل ئەمنی، تاوانەگە وەرجە زیاتر لە دوو رووژ بویە، کە بکوشەگە دویای جیوەجیکردن تاوانەگەی وەرەو شوینیگ ترەک وایە، وەگورەی بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز.

مەفرەزەیل هەواڵگری، توەنستن بکەفنە شوین بکوشەگە و وە کامیرایل چەودیاریکردن و وەشوینکەفتن مۆبایلی هامشووی زانستن، کە شوینەگەی دیاری کریا و وەختیگ پەیمانەیی دەسگیر کریا.

وەڕیەوبەرایەتیەگە دووپاتیش کرد کە توومەتبارەگە دریا دەس لایەنەیل پەیوەندیدار ئەرا تەواوکردن ریکارەیل یاسایی و لێکۆڵینەوە، و دووپات لە وەردەوامی تەقەلایلی کرد ئەرا نواگیریکردن تاوان و قایمکردن ئاسایش ناو پایتەخت.