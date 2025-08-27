دەسگیرکردن چوار تیرۆرست لە نەینەوا و سەڵاحەدین

شەفەق نيوز- بەغداد

هەواڵگری سەربازی لە وەزارەت وەرگری عراق، ئمڕوو چوارشەممە، دەسگیرکردن چوار تیرۆرست لە پارێزگایەیل نەینەوا و سەڵاحەدین راگەیان.

وەڕیەوبەرایەتی هەواڵگری سەربازی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئۆپراسیۆنەیل لە بنەمای زانیارییەیل هویردیگ هاتن لە بەشەیل فیرقەی 14 و21، وەهاوکاری وەرد هیزەیل ئەمنی لەو ناوچەیلە، کە یەکەم ئۆپراسیۆن رەسیە ئەنجام دەسگیرکردن سێ تیرۆرست لە پارێزگای سەڵاحەدین، و ئۆپراسیۆن دویەم رەسیە دەسگیرکردن یەک تیرۆرست لە پارێزگای نەینەوا، کە گشتیان وەگورەی مادەی (1/4) تیرۆر داوا کریانە.

وتیش: ئەو تیرۆرستەیلە دریانە دەس لایەنەیل پەیوەندیدار وەشیوەیگ فەرمی ئەرا تەواوکردن ریکارەیل یاسایی.

لە بەغدا، فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل بەغدا راگەیان کە مەفرەزەیل هاوبەش لە ماوەی 48 ساعەت گوزەشتە توانیان شمارەیگ لە توومەتبارەیل بگرن.

راگەیانن فەرماندەییەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: چوار توومەتبار لەناویان 2520 حەپ هووشبەر وەپیانەو گریاس، وەگەرد بەڵگەیل ساختە و پاسپۆرت بیمووڵەت.

وتیش: بڕیگ چەک و فیشەک بیمووڵەت وەپییان گریا، وەگەرد شمارەیگ ماشین و ماتووڕسکڵ وەبی ریکارەیل هاتوچو، ئەوەیش وە دانایەن خاڵەیل وەشکین ناکاوی لە دیم کەرخ و رەسافە.